Названы лауреаты 79-го Венецианского кинофестиваля
Награду «Золотой лев» получил документальный фильм «Вся красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас.
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В Италии определили лауреатов 79-го Венецианского кинофестиваля. Награду «Золотой лев» получил документальный фильм «Вся красота и кровопролитие» американки Лоры Пойтрас.
Премия Большого жюри «Серебряный лев» досталась картине француженки Элис Диоп «Сент-Омер». «Серебряного льва» за лучшую режиссуру фильма «Целиком и полностью» получил итальянец Лука Гуаданьино.
Приз за лучшую женскую роль достался Кейт Бланшетт («Тор»), за лучшую мужскую роль - Колину Фарреллу («Банши Инишерина»).
За лучший сценарий к фильму «Банши Инишерина» наградили Мартина Макдону. Специальный приз жюри получил иранский режиссер Джафар Панахи за фильм «Нет медведей».