С днем рождения, Москва: на Поклонной горе начался концерт в честь Дня города с участниками «Новой Звезды»

Перед зрителями выступают Маргарита Багдасарян, Макс Юдин и Balash.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На Поклонной горе в эти минуты проходит грандиозное шоу «С Днем Рождения, Москва!». Оно организовано при участии телеканала «Звезда», «Дорожного Радио» и департамента культуры столицы. С юбилеем любимый город поздравят известные исполнители и артисты, а также участники музыкального телевизионного проекта «Новая Звезда».

Перед зрителями выступят звезды эстрады Лев Лещенко, Александр Серов, Анита Цой, Влад Сташевский, группы «Фабрика» и «Блестящие», Зара, Игорь Николаев, Диана Гурцкая, Александр Серов, Вадим Казаченко, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Марина Хлебникова.

На также сцену выйдут участники всероссийского вокального конкурса «Новая звезда» Маргарита Багдасарян, Макс Юдин и Balash. Ведет концерт знаменитый диктор Анна Шатилова.

«Сегодня особенный день, мне безумно приятно оказаться здесь, на Дне города Москвы, для меня это честь и интересное приключение», - поделился эмоциями финалист «Новой Звезды» Макс Юдин.

В финале всех собравшихся ждет красочный фейерверк. Вход на концерт свободный, трансляцию с мероприятия ведет телеканал «Звезда».