В стране и мире Песков рассказал о планах Путина провести международные телефонные переговоры Анна Касаткина По словам представителя Кремля, переговоры состоятся на следующей неделе. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет международные телефонные переговоры. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков. «Международные телефонные разговоры на следующей неделе будут», - цитирует его ТАСС. При этом представитель Кремля уточнил, что разговора с новым королем Великобритании Карлом III беседы не запланировано. Песков также рассказал о совещании по социально-экономическому развитию, которое Путин проведет на следующей неделе. По словам представителя Кремля, в первую очередь речь будет идти о начале бюджетного процесса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика