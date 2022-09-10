Песков рассказал о планах Путина провести международные телефонные переговоры
По словам представителя Кремля, переговоры состоятся на следующей неделе.
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Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет международные телефонные переговоры. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.
«Международные телефонные разговоры на следующей неделе будут», - цитирует его ТАСС.
При этом представитель Кремля уточнил, что разговора с новым королем Великобритании Карлом III беседы не запланировано.
Песков также рассказал о совещании по социально-экономическому развитию, которое Путин проведет на следующей неделе. По словам представителя Кремля, в первую очередь речь будет идти о начале бюджетного процесса.