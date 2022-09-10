В стране и мире Пушилин назвал тяжелой обстановку в Красном Лимане Анна Касаткина Ситуация остается непростой также в ряде других населенных пунктов на севере республики, заявил глава ДНР. © Видео: pushilindenis Telegram © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о ситуации в Красном Лимане. По его словам, обстановка в населенном пункте остается тяжелой. «Ситуация там (в Красном Лимане. - Прим.ред.) остается достаточно тяжелой, как и в ряде других населенных пунктов на севере республики», - сообщил глава республики в своем Telegram-канале. Пушилин добавил, что остается на связи с местными администрациями и экстренными службами, а также подразделениями. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика