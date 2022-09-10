Неизвестные напали на росгвардейцев в Курской области
В настоящий момент правоохранители разыскивают подозреваемых, местных жителей просят сохранять спокойствие.
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Один человек пострадал в результате нападения неизвестных на сотрудников Росгвардии в Курской области. Инцидент произошел в Суджанском районе. Подозреваемых в нападении ищут, сообщили в пресс-службе региональных властей.
«Неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов в Суджанском районе, один человек ранен. Ведется поиск подозреваемых. Просим сохранять спокойствие и бдительность», - цитирует сообщение ТАСС.
Жителей попросили сообщать в полицию обо всех подозрительных гражданах. Суджанский район, где произошло ЧП, граничит с Сумской областью Украины.