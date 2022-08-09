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Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центральной части РФ до 17 августа

Ян Брацкий
09:22 09.08.2022
Российским авиакомпаниям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты для доставки своих пассажиров.
Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центральной части РФ до 17 августа
© Фото: Виктор Лисицын, Global Look Press
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Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части страны до 17 августа. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - сказано в сообщении.

Авиакомпаниям рекомендовано использовать альтернативные маршруты для перевозки пассажиров, используя воздушные гавани Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя, Волгограда и Москвы.

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