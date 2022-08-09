В стране и мире Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центральной части РФ до 17 августа Ян Брацкий Российским авиакомпаниям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты для доставки своих пассажиров. © Фото: Виктор Лисицын, Global Look Press Читайте нас на: Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части страны до 17 августа. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - сказано в сообщении. Авиакомпаниям рекомендовано использовать альтернативные маршруты для перевозки пассажиров, используя воздушные гавани Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя, Волгограда и Москвы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика