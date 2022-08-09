Атмосфера секретности: как выглядит изнутри центр психологических операций ВСУ в Северодонецке

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Силовые структуры Луганской народной республики (ЛНР) обнаружили в Северодонецке Центр управления морально-психологических операций Вооруженных сил Украины. Внутри здания, где обучали украинских военных, побывал корреспондент «Звезды».

К обороне в центре готовились серьезно. Снаружи можно увидеть габионы, набитые песком. А внутри - много интересных документов.

Продукция центра - плакаты с надписями вроде «Где мы, там Украина», плакаты с реконструкторами и реклама войскового радио. Но этим, как говорят военнопленные ВСУ, деятельность центра не ограничивалась.

«Приезжали какие-то подразделения, то ли от СБУ, и проводили пропаганду, привозили всякие брошюры о том, какой кровожадный "русский мир", что мы должны убивать русских, что Украина - единая нация, что-то вроде какой-то идеологии фашизма было. Приезжали не часто. Лично я видел всего лишь пару раз. Приезжали, проводили пропаганду среди рядового состава, говорили, что нужно напасть на Россию, разбить эту "империю зла", отвоевать свои земли и, по возможности, забрать побольше чужих земель», - рассказывает военнослужащий Вадим Агафонов.

Внутри центра - разруха. Вывернуты наизнанку шкафы с документацией. На полу - маловажные бумаги о логистических операциях. Что-то посерьезнее, возможно, вывезли в спешке.

В некоторых комнатах лежит украинская военная форма, одно из помещений военнослужащие ВСУ превратили в укреппункт. Здесь разбросаны гильзы от боеприпасов и даже лежит противогаз.

Этот противогаз сразу всплывает в памяти этажом выше. Парадокс - на военном объекте целый этаж занимает гражданский институт и есть целая химическая лаборатория.

В административном кабинете института - интересный документ. В нем говорится о пищевой добавке нитрат натрия, и о том, какая доза нужна, чтобы убить им человека. Возможно, это простой проходной документ для работы института. Но при таком соседстве вопрос, что это за документ, остается открытым.

Следующий этаж. Снова плакаты, снова украинская форма и документы украинского Минобороны, генерального штаба. В этой и соседней комнате очень много карт. Все стеллажи забиты. На них - области и районы нынешней и бывшей Украины. Например, Александровское. Оно с 2014 года под контролем ЛНР и находится рядом с Луганском.

Такие карты наверняка можно найти на любом военном объекте. Однако, если послушать, что рассказывают военнопленные о планах командования ВСУ, карты эти принимают особое значение.

«Среди командного состава шла речь о скором наступлении на Донбасс, говорили, что не надо дать русским напасть на нас, а надо сделать внезапный контрудар, и забрать свои земли и, возможно, пойти дальше. Это говорилось часто, в высшем командном составе об этом часто разговаривали, и иногда доводили эти сведения до рядового состава», - говорит военнослужащий Агафонов.

Самое интересное начинается в подвале здания. Повсюду - атмосфера секретности. Плакаты, запрещающие пользоваться телефонами. Вот центр управления операцией: внутри на стене кронштейны, на которых, по всей видимости, висели мониторы для видеосвязи. Над каждым - обозначение подразделения.

Здесь же карты расположенной подразделений. Шла ли речь об обороне или наступлении - вопрос остается открытым.

В соседней комнате - снова химические колбы с серной кислотой. В глубине подвала все сожжено. И вряд ли пожар этот произошел вследствие попадания в здание снаряда. Скорее всего, кто-то спешил уничтожить помещение вместе с его содержимым.