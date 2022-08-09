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Опыт и профессионализм: в МО РФ рассказали новые истории мужества военнослужащих на Украине

05:30 09.08.2022
Благодаря грамотным действиям военнослужащих, удается успешно отразить ежедневные атаки противника.
Опыт и профессионализм: в МО РФ рассказали новые истории мужества военнослужащих на Украине
© Фото: Минобороны России
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Командир ремонтного взвода старший прапорщик Дмитрий Косюг с первых дней проведения специальной военной операции выполняет задачи по восстановлению и ремонту вооружения и военной специальной техники, получившей повреждения в ходе боевых действий.

© Минобороны России

В составе ремонтных подразделений на сборном пункте поврежденных машин в стационарных условиях, а также в составе выездных бригад в полевых условиях, Дмитрий Косюг производил ремонт, а также замену узлов и агрегатов на автомобильной технике.

Благодаря грамотным и профессиональным действиям Дмитрия Косюга, после проведенного ремонта были возвращены в строй более ста единиц техники. Такие как, автомобили Урал и КамАЗ, а также многоцелевые транспортеры МТ-ЛБ.

Помимо этого, применяя свой жизненный опыт и профессиональные знания, старший прапорщик Косюг обучил новым методам в проведении ремонта десять высококвалифицированных специалистов-ремонтников. Это позволило сократить время восстановления и возвращения в строй вооружения и военной специальной техники.

Заместитель командира взвода инженерно-саперного подразделения Воздушно-десантных войск старший сержант Антон Мансуровский с первых дней специальной военной операции выполнял задачи по ведению инженерной разведки и проделыванию проходов в заграждениях противника в ходе наступательных действий наших войск.

© Минобороны России

В ходе выполнения боевой задачи по взятию под контроль стратегически важного рубежа, подразделение Воздушно-десантных войск вступило в бой с обороняющимися украинскими националистами. Действуя в составе своего взвода, Антон Мансуровский, под массированным артиллерийским огнем противника, грамотными и умелыми действиями успешно разрушал оборонительные объекты боевиков.

Проделывая проходы в заграждениях противника, он также обезвредил более двух десятков мин. Сориентировавшись в условиях боя, обнаружил, а затем уничтожил пулеметную точку националистов вместе с ее расчетом, поразил из штатного оружия автомобиль националистов с личным составом.

Профессиональные навыки старшего сержанта Антона Мансуровского, его мужество и отвага, способствовали стремительному наступлению и продвижению подразделений российских Воздушно-десантных войск, а также выполнению ими боевой задачи по захвату важного рубежа.

Евгений Рябец до событий 2014 года служил в системе МВД Украины, однако после известных событий на Майдане ушел со службы и вскоре пополнил ряды Народной милиции Луганской Народной Республики. Говорит, что его Родина - это Донбасс, и он, как настоящий мужчина, должен защищать свою землю от врага.

© Минобороны России

Батальон, которым командует старший лейтенант Рябец, сформирован из ополченцев. Месяцы боев в ходе специальной военной операции закалили бойцов и сделали их настоящими солдатами, которые умело и мужественно действуют на поле боя. На счету его подразделения участие в боях за освобождение крупных населенных пунктов ЛНР, десятки укрепрайонов, взятых во взаимодействии с союзными силами, уничтоженная боевая техника ВСУ.

Комбат рассказывает, что на брошенных позициях противника его бойцы находят множество оружия производства США, Великобритании, ФРГ. Даже продукты, консервы и сухпайки - иностранные.

Евгений Рябец уверен, что Донбасс будет освобожден от врага. И бойцы его батальона сделают все возможное для того, чтобы это произошло как можно скорее.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Николай Баранов

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