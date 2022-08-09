Опыт и профессионализм: в МО РФ рассказали новые истории мужества военнослужащих на Украине

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В составе ремонтных подразделений на сборном пункте поврежденных машин в стационарных условиях, а также в составе выездных бригад в полевых условиях, Дмитрий Косюг производил ремонт, а также замену узлов и агрегатов на автомобильной технике.

Благодаря грамотным и профессиональным действиям Дмитрия Косюга, после проведенного ремонта были возвращены в строй более ста единиц техники. Такие как, автомобили Урал и КамАЗ, а также многоцелевые транспортеры МТ-ЛБ.

Помимо этого, применяя свой жизненный опыт и профессиональные знания, старший прапорщик Косюг обучил новым методам в проведении ремонта десять высококвалифицированных специалистов-ремонтников. Это позволило сократить время восстановления и возвращения в строй вооружения и военной специальной техники.

Заместитель командира взвода инженерно-саперного подразделения Воздушно-десантных войск старший сержант Антон Мансуровский с первых дней специальной военной операции выполнял задачи по ведению инженерной разведки и проделыванию проходов в заграждениях противника в ходе наступательных действий наших войск.