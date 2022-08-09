В дата-центре Google в Айове произошел взрыв

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Три электрика получили серьезные травмы в результате взрыва электрического тока в центре обработки данных Google в городе Каунсил-Блаффс в штате Айова. Об этом со ссылкой на данные городской полиции сообщает издание SFGATE.

Инцидент произошел 8 августа в 11.59 (19.59 мск). Трое электриков работали на подстанции рядом со зданиями дата-центра, когда произошла вспышка дуги (электрический разряд, приводящий к высокотемпературном взрыву). В результате рабочие получили сильные ожоги.

Одного пострадавшего эвакуировали с места происшествия на вертолете, еще двоих доставили в больницу машиной скорой помощи. В полиции уточнили, что все трое были в сознании и дышали, сейчас им оказывается медицинская помощь.