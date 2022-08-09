Четвертый резервуар с нефтью загорелся в кубинском порту

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На нефтебазе в порту в кубинской провинции Матансас огнем охвачено уже четыре резервуара емкостью 50 тысяч тонн. Об этом сообщил заместитель начальника Национального отдела пожарной охраны Кубы Александр Авалос Хорхе.

«Затронуты четыре связанных хранилища», - сказал он на пресс-конференции.

Авалос Хорхе добавил, что подобный пожар беспрецедентен, а его тушение может занять несколько дней. В тушении принимают участие специалисты и оборудование из Венесуэлы и Мексики, разрабатывается наиболее эффективная стратегия борьбы с огнем.

Пожар на нефтехранилище начался вечером в пятницу, 2 августа, три резервуара для хранения нефтепродуктов уже разрушены. Известно о 125 пострадавших, включая министра энергетики и горнорудной промышленности страны Николаса Арронте Круса. Госпитализировано 22 человека, один погиб, еще 14 числятся пропавшими без вести, уточняет издание Granma. Жителям близлежащих районов советуют закрывать двери и окна, а также носить защитную маску.