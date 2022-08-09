МО РФ: на аэродроме Саки в районе Новофедовки в Крыму произошла детонация авиабоеприпасов

В российском оборонном ведомстве уточнили, что в ходе детонации никто не пострадал. Авиатехника на аэродроме повреждена не была.

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В Минобороны России сообщили о детонации нескольких авиабоеприпасов на территории аэродрома Саки в районе населенного пункта Новофедовка в Крыму.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что в ходе детонации никто не пострадал. Авиатехника на аэродроме повреждена не была.

На месте происшествия возник пожар - в данный момент принимаются меры по его тушению, а также по выяснению причин, повлекших взрыв.

В МО РФ добавили, что, согласно докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения авиационных боеприпасов не было.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов