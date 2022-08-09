В Москве осудили финансиста группировки, устроившей теракт в Санкт-Петербурге

В прошлом году он и его пособники были задержаны в ходе масштабной операции ФСБ в Москве, Петербурге, Оренбурге, Якутске, Тюмени и Казани.

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Финансист запрещенной в Российской Федерации группировки «Катиба Таухид валь-Джихад»*, устроившей теракт в Санкт-Петербурге в 2017 году, осужден в Москве на восемь лет заключения. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности России.

«Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении гражданина одной из стран Средней Азии Ахмедова Рафикжона Рахимжона угли, возглавлявшего канал финансирования террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, действующей на территории Сирийской Арабской Республики», - говорится в сообщении ведомства.

По информации ведомства, злоумышленник приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме за «содействие террористической деятельности». Остальная часть его наказания пройдет в исправительной колонии строгого режима.

В прошлом году злоумышленник и его пособники, стоявшие за взрывом в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, были задержаны в ходе масштабной операции ФСБ в Москве, Петербурге, Оренбурге, Якутске, Тюмени и Казани. С 2019 года «Катиба Таухид валь-Джихад»* признана в Российской Федерации террористической организацией.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили о задержании 31 участника запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Согласно сообщению ведомства, задержанные проводили вербовку рекрутов и перенаправляли их в зоны вооруженных конфликтов.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.