© Фото: Evgen Kotenko, KeystonePressAgency, globallookpress

Ряд европейских стран могут перейти на сторону официальной Москвы и потребовать от Киева существенных уступок в ее пользу. Об этом сообщила экс-советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи. По ее мнению, это может произойти после завершения активной фазы боевых действий и относительного затишья.

«На самом деле главной угрозой европейской коалиции может стать не отсутствие прогресса в прекращении эскалации, как это было до сих пор, а сравнительное затишье в конфликте», - отметила Точчи в своей статье для журнала Foreign Affairs.

Ранее в американском журнале Foreign Policy была опубликована большая статья о венгерском премьер-министре Викторе Орбане. Сообщается, что из-за его политики в отношении Москвы многие лидеры Европейского союза оказались сбиты с толку. Согласно статье, Виктор Орбан является «троянским конем» президента России Владимира Путина.

В статье также говорится о давлении Венгрии в адрес лидеров Европейского союза. Так, венгерский премьер выступил против сокращения потребления газа на 15%, назвав такое решение шагом к военной экономике, в то время как 27 членов Евросоюза согласились.

В заключении публикации упоминается, что власти Венгрии ни разу не выступали с открытой критикой в адрес Российской Федерации после начала специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса. Кроме того, как пишет автор, Венгрия выражала несогласие с вводом односторонних санкций против России, что вызвало задержку шестого пакета ограничений.