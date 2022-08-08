В администрации Запорожской области заявили об отражении удара ВСУ по Мелитополю
По предварительной информации, ВСУ выпустило по городу две ракеты.
© Фото: Дмитрий Макеев РИА Новости
Вооруженные силы Украины открыли огонь по Мелитополю, удар удалось отразить российским ПВО. Об этом член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Этой ночью ПВО России защитила жителей Мелитополя от очередных ракетных ударов», - написал он в Telegram-канале.
О попытках ВСУ обстрелять Мелитополь ранее также сообщило РИА Новости. По данным агентства, в 00.30 было выпущено две ракеты.
Ранее в Мелитополе задержали подозреваемого в подготовке террористического акта. У него изъяли большое количество оружия и взрывчатки.