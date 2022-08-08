Погиб ребенок: страшные кадры с места взрыва дома на юге Лондона

Было принято решение об эвакуации примерно сорока домов. На данный момент причина произошедшего не называется.

© Видео: CrimeLdn, Twitter © Фото: CrimeLdn, Twitter

При взрыве, после которого произошло обрушение дома на юге Лондона, погиб ребенок, еще четыре человека пострадали. Об этом говорится в сообщении пожарной службы города. Соответствующие кадры были опубликованы очевидцами в Сети.

«Мы оказали помощь четырем пациентам, пострадавшим во время инцидента на улице Гэлпин-роуд в Сортоне-Хите. Один пациент был выписан еще на месте, три остальных доставлены в больницу», - сообщили в службе.

По имеющимся данным, взрыв произошел приблизительно в семь утра. На место происшествия приехали шесть пожарных машин, а также 40 сотрудников экстренных служб, полицейские и медики.

Было принято решение об эвакуации примерно 40 домов. На данный момент причина произошедшего не называется.