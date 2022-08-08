Жаркие гонки: как идет подготовка к «Суворовскому натиску» на полигоне Корла в КНР

Российская команда сегодня провела первую тренировку на трассе для этапа «Суворовский натиск». Как военнослужащие готовятся к соревнованиям, рассказал корреспондент Денис Ивлев.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские мотострелки комплексно диагностируют свою технику - меняют масло и проверяют силовые установки. На тренировках и на самом конкурсе «Суворовский натиск» боевые машины не должны подвести. Чтобы экипажи ориентировались на особых пустынных ландшафтах, всю гоночную трассу они обходят сначала пешком. Уже после команды на восьми боевых машинах пехоты выезжают на первую тренировку.

«Я сейчас нахожусь на месте наводчика в китайской машине ZBD-86A, которая досталась нашей команде в результате жеребьевки. Мы начинаем разгоняться, и будем двигаться на максимально возможной скорости, примерно 50-60 километров по учебной трассе, но тут также есть возможность отработать основные упражнения», - рассказал корреспондент Денис Ивлев.

Полигоны в пустыне отличаются от привычной российской «пересеченки». Ровная поверхность позволяет набирать максимальную скорость, но на поворотах из-за зыбкого песка можно сойти с дистанции.

«Сложно. Сцепление теряется с дорогой. Машину заносит. Но после первого круга с приобретенным опытом на поворотах начали сбрасывать скорость», - поделился участник конкурса АРМИ-2022 «Суворовский натиск» Илья Мухомедзянов.

Еще один нюанс - высокая температура. На улице термометр показывает +40 градусов. Внутри машины все 50 градусов, так еще в кабину набивается песочная пыль.

«Климатические условия тут сильно отличаются от России и от мест, где тренировались. Но команда держится бодро. Все настроены лишь на победу. Борьба будет честной. Результаты все покажут», - сообщил руководитель российской команды Алексей Черепнин.

Помимо природных сложностей и жаркого климата экипажам нужно будет преодолевать регламентированные препятствия. Противотанковый ров - одно из самых сложных. Выбираясь из четырехметровой ямы, важно поймать инерцию машины в момент касания гусеницами дна, и вовремя нажать на газ, иначе можно застрять. Со второго раза выбраться из препятствия будет крайне сложно.

Команды начали тренироваться раньше запланированного времени, а значит будет возможность привыкнуть к трассам, которые китайские военные знают наизусть. Конкурс в рамках Армейских международных игр «Суворовский натиск» стартует уже 13 августа.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов