Захарова: Киев «фактически берет в заложники всю Европу», обстреливая Запорожскую АЭС

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Обстреливая Запорожскую АЭС, киевский режим «фактически берет в заложники всю Европу». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, из-за действий ВСУ ситуация вокруг станции становятся все более опасной.

«Убийства из-за угла и под покровом ночи - это характерный почерк, если не сказать суть, приверженцев бандеровской идеологии, что известно еще со времен Великой Отечественной войны. Но теперь они выбрали в качестве цели не только народы России и Украины. Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь «подпалить» ее в угоду своим нацистским идолам», - отметила дипломат.

Она также добавила, что украинские власти, обстреливая ЗАЭС, ставят под угрозу и собственное население. По мнению Захаровой, командование ВСУ утратило способность здраво мыслить. Она призвала руководителей ООН и МАГАТЭ «призвать Киев к порядку» и четко обозначить, что угроза исходит от украинской стороны.

Напомним, украинские военные уже несколько раз обстреливали территорию АЭС. Последний удар был нанесен накануне. ВСУ использовали РСЗО «Ураган». В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и прилегающая к нему территория.

На очередной обстрел станции также отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подобные действия чреваты катастрофическими последствиями для огромной территории, в том числе для Европы.