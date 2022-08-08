В Запорожье назвали два города, с территории которых ВСУ обстреливают АЭС

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Территория Запорожской атомной станции обстреливается с подконтрольных ВСУ городов Марганец и Никополь в Днепропетровской области. С таким заявлением после очередной атаки на АЭС выступил глава администрации Запорожья Евгений Балицкий.

«Атомная станция и город Энергодар практически со всех сторон окружены водой - это Каховское водохранилище. Там физически элементарно определить, откуда прилетает ракета. Здесь нет иллюзий. Ракеты летят со стороны Марганца, со стороны Никополя, которые находятся под контролем ВСУ», - сказал Балицкий в эфире Первого канала.

Украинские военные уже несколько раз обстреливали территорию АЭС. Последний удар был нанесен накануне. ВСУ использовали реактивные системы залпового огня «Ураган». В зоне поражения снарядов и осколков оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и прилегающая к нему территория.

На очередной обстрел Запорожской АЭС отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что подобные действия со стороны украинских вооруженных сил чреваты катастрофическими последствиями для огромной территории, в том числе для Европы.