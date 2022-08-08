Синоптик предупредил о спаде жары в Москве

В начале недели ожидается усиление ветра, местами в столице могут пройти ливни.

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жара в Москве не прогнозируется в ближайшие дни, при этом погода будет вполне летней.

По словам синоптика, понедельник, 8 августа, будет пасмурным и дождливым. Прогнозируется усиление ветра, местами пройдут ливни и прогремят грозы.

«Режим погоды будет антициклональный, подразумевающий теплую погоду, но воздушные массы будут прохладные с севера. Температура в рабочие дни преимущественно 22-25 градусов днем», - цитирует ТАСС слова метеоролога.

Однако в предстоящую пятницу и субботу температура в Москве повысится до +25...+28 градусов.

«Это температура выше нормы. Хоть и не изнуряющая жара, но лето будет продолжаться», - подытожил Роман Вильфанд.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что в Москве и регионах в ближайшие две недели ожидается теплая погода, которая позволит продлить купальный сезон.

Он напомнил, что на днях в России прошел Ильин день, который традиционно считается закрытием купального сезона. Однако, как утверждает синоптик, климат позволяет продлить его. Тем более, что в этом году купальный сезон начался на две недели позже.