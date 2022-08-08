Две дозаправки и перелет через океан: спецборт с участниками АрМИ-2022 приземлился в Венесуэле

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В Венесуэле приземлился борт с участниками Армейских международных игр. Впервые конкурс АрМИ будет проходить на американском континенте. В аэропорту Баркисимето организовали торжественный прием. Прямо у трапа только что приземлившегося самолета - оркестр и лучшие исполнители национальных танцев. Встреча рейса из Москвы перерастает в почти что карнавал. Для Венесуэлы это первые АрМИ на своей территории. Для участников они начались с очень длинного перелета.

Больше суток добирались команды: 26 часов в небе, две дозаправки и перелет через океан. А вместе со всеми проверками: подготовкой самолета, погрузкой багажа, ожиданием и таможенным досмотром вышло и того больше. На дозаправку сели прямо в пустыне. Это Мавританский аэропорт Нуакшот. Вокруг сплошь пески Сахары, а взлетка проходит прямо через барханы.

«Это незабываемые ощущения на самом деле. Жарко, конечно, немного душно. Но намного лучше, чем в самолете лететь, потому что там сойти с ума можно, конечно. Ну а так, нормально», - признался участник конкурса «Снайперский рубеж» Владимир Княжевич.

Рейс из-за океана доставил к месту проведения конкурса всех участников. Сборные Узбекистана, Белоруссии, Абхазии, Мьянмы и российских стрелков. А еще весь их инвентарь. В ящиках - винтовки, пистолеты Макарова, патроны к ним, мишени, гонги и прицелы. Все это в ближайшие дни установят на полигоне - оборудуют стрельбище для конкурса «снайперский рубеж».

«Для нас большая честь, что у нас проводятся такие соревнования, они укрепляют дух сотрудничества между нашими странами. Мы постараемся провести мероприятия на высшем уровне», - пообещал представитель венесуэльского штаба Игр Мануэль Франко.

А пока наши добирались, венесуэльские снайперы уже провели пристрелку на своем новом полигоне. И также первыми на правах хозяев конкурса прошли этапы полосы препятствий. Для местных - все дистанции тоже новые. Комплекс снайперской подготовки построен специально под Армейские игры, которые впервые в истории пройдут на южноамериканском континенте.