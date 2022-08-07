В стране и мире Москвичей предупредили о ливне, граде и шквалистом ветре в воскресенье Игнат Далакян Непогода в столице продлится до конца суток. © Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости Читайте нас на: Ливень, град и шквалистое усиление ветра ждут жителей столицы. Об этом москвичей предупредили в МЧС России. Согласно прогнозу ФГБУ «Центральное УГМС», с 14:00 до конца суток 7 августа в Москве ожидается ливень, сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра 18-23 м/с. МЧС России рекомендует жителям столицы быть внимательными и осторожными. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика