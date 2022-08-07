ВСУ накрыли снарядами поселок Металлист

Почти 40 снарядов выпустили ВСУ по населенным пунктам ДНР.

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ВСУ выпустили более 20 снарядов калибром 155 миллиметров по населенным пунктам ДНР Металлист и Клещеевка 7 августа. О новых атаках украинских националистов сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 20.40 - населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Металлист: выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров; 21.25 - населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Металлист: выпущено 15 снарядов калибром 155 миллиметров», - передало представительство.

Кроме того, в 21.30 в направлении поселка Зайцево сбросили 12 снарядов калибром 122 миллиметра, в 21.45 шесть снарядов калибром 122 миллиметра направили по Пантелеймоновке, добавили в представительстве.

Ранее «Звезда» показала кадры с места прилета снаряда, который разбросал по окраинам Соледара мины «Лепесток».