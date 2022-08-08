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Выдержка и бесстрашие: в МО РФ рассказали новые истории мужества военнослужащих в ходе спецоперации

05:01 08.08.2022
Российские военнослужащие по-прежнему демонстрируют отточенное боевое мастерство и грамотное использование боевых возможностей вооружения в спецоперации.
Выдержка и бесстрашие: в МО РФ рассказали новые истории мужества военнослужащих в ходе спецоперации
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, проявляющих мужество во время выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Командир танка, старший сержант Сергей Королевич

© Минобороны России

Экипаж танка под командованием Королевича в составе батальонно-тактической группы выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. Так, старший сержант обнаружил группу вооруженных боевиков, готовивших засаду, продвигаясь по заданному маршруту.

По итогу Королевич решил сходу атаковать украинских радикалов. Внезапность и грамотное использование боевых возможностей вооружения и военной техники позволили старшему сержанту Королевичу и его экипажу, в ходе боя уничтожить реактивную систему залпового огня и до 20 националистов.

Исполняющий обязанности командира противотанковой артиллерийской батареи гвардейской мотострелковой Славянской бригады 1 армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики гвардии лейтенант Дмитрий Колесниченко

© Минобороны России

Дмитрий Колесниченко пришел в Народную милицию ДНР добровольцем в 2014 году и находится на передовой с первых дней специальной военной операции на Украине. Ударами 100-мм противотанковых пушек «Рапира» артиллеристы ДНР, действуя преимущественно с закрытых позиций, поражают тяжелую технику противника, вскрывают взводные и ротные опорные пункты ВСУ. Только за несколько дней подчиненные лейтенанта Колесниченко, проявляя мужество и героизм уничтожили четыре опорных пункта противника и подбили более десятка единиц украинской военной техники.

Командир орудия противотанковой артиллерийской батареи отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады 1 армейского корпуса Народной Милиции Донецкой Народной Республики гвардии младший сержант Антон Чернов

© Минобороны России

Антон Чернов защищает землю Донбасса в рядах Народной милиции ДНР уже четыре года. Военнослужащий начал службу наводчиком, в настоящее время стал командиром противотанкового орудия. Артиллеристы, действуя вблизи линии соприкосновения, наносят удары по живой силе и технике противника, громят укрепленные позиции. На счету расчета орудия, которым командует гвардии младший сержант Чернов, четыре украинских танка, которые артиллеристы уничтожили прямой наводкой.

Заместитель командира инженерно-саперного взвода 1 корпуса Народной Милиции Донецкой Народной Республики сержант Эдуард Бородин

© Минобороны России

Эдуард Бородин начинал служить в подразделении связи, а затем, прошел переподготовку и стал сапером. Инженерные подразделения ДНР, обеспечивая наступление союзных сил, проделывают проходы в минных полях противника, разминируют неразорвавшиеся боеприпасы, оставленные ВСУ укрепрайоны. В ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса подразделение сержанта Бородина попало в окружение. Проявив выдержку и мужество, военнослужащий сумел вывести товарищей из окружения, тем самым сохранив им жизнь.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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