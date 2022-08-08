Выдержка и бесстрашие: в МО РФ рассказали новые истории мужества военнослужащих в ходе спецоперации
Российские военнослужащие по-прежнему демонстрируют отточенное боевое мастерство и грамотное использование боевых возможностей вооружения в спецоперации.
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, проявляющих мужество во время выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.
Командир танка, старший сержант Сергей Королевич