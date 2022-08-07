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Воинство - священно: кадры посещения военными священниками зоны проведения СВО в Харьковской области

05:00 07.08.2022
Военные священники, говоря о выборе человека - верить в Бога или нет - отметили тот факт, что в таких экстремальных условиях выбор происходит сам собой.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военные священники прибыли в Харьковскую область в расположение воинских частей Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения специальной военной операции. В данный момент военнослужащие находятся на переднем крае и выполняют боевые задачи.

Священники освятили стяги с изображением святого князя Дмитрия Донского и передали их бойцам передовых подразделений. Отцы не называют точного срока своего пребывания на позициях российских войск.

«Будем столько, сколько нужно, сколько будет нужна наша помощь, поддержка, молитва», - подчеркивают они.

Кроме того, духовные наставники посетили построенный в 1826 году кафедральный собор в городе Изюме, несколько месяцев находившийся на линии соприкосновения. Было несколько прямых попаданий в храм снарядами артиллерии ВСУ. Это произошло в один из дней во время проведения службы.

Мины калибром 122 миллиметра пробили кладку купола. В результате несколько местных жителей пострадали. Фасад здания серьезно пострадал, но историческое здание выдержало.

Военные священники, говоря о выборе человека - верить в Бога или нет - отметили тот факт, что в таких экстремальных условиях выбор происходит сам собой.

«Когда человек находится в экстремальных условиях, то здесь не приходится доказывать о том, что Бог существует, - они и так прекрасно понимают. Но когда у тебя над головой пули, снаряды летают, осколки разрываются, то никто не смотрит, какого цвета у тебя портянки. Вот здесь присутствие священника как раз и открывает душу, провоцирует открыть ее», - рассказал священнослужитель Евгений Циклаури.

Священник Циклаури сообщил, что бойцы на передовой «чувствуют, что за них переживают, не только материально - во что одеть, что поесть, - но и духовно».

© Минобороны России

Ранее в город российские военнослужащие доставили строительные материалы для восстановления собора - кирпичи, штукатурку, доски, гвозди и инструменты. В настоящее время происходит восстановление храма.

Во время очередного обстрела со стороны ВСУ подвал двухсотлетнего собора стал укрытием для сотен местных жителей. Тут укрывались целыми семьями те, у кого нет своего подвала или погреба, или его завалило. Сейчас подвал пуст.

Военные священнослужители выразили свое восхищение мужеством и стойкостью своих коллег - местных священников, которые продолжают свое служение в таких сложных условиях.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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