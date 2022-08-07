Министр обороны Израиля поручил готовиться к новым ударам по сектору Газа

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Министр обороны Израиля Бени Ганц поручил готовиться к новым ударам по сектору Газа. Информацию о заявлении военного ведомства Израиля распространило РИА Новости.

Основанием для продолжения боевых действий со стороны Армии обороны Израиля стала «оценка ситуации с главами силовых структур» в Минобороны страны.

Напомним, что сегодня премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о достижении целей операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад»* в секторе Газа, и ожидалось, что в 19:00 7 августа наступит перемирие.

За трое суток ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа погиб 41 человек, в том числе 15 детей и четыре женщины. Еще 311 палестинцев получили ранения разной степени тяжести.

*«Исламский джихад» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.