Режим прекращения огня между сторонами должен вступить в силу в 23:30 по Москве.

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Палестинская радикальная группировка «Исламский джихад»* подтвердила заключение перемирия с Израилем. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на заявление.

В соглашении, по данным агентства, содержится обязательство Египта приложить усилия в освобождении задержанного лидера группировки Бассама ас-Саади. Отмечается, что режим прекращения огня между сторонами вступит в силу в 23:30 по Москве.

«Это произойдет ближе к полуночи, в 23:30, к этому моменту будут согласованы все детали и прекращение огня вступит в силу», - цитирует «Аль Джазира» слова главы политотдела «Исламского джихада»* Мухаммеда аль-Хинди.

Равнее премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о достижении целей операции «Рассвет». Напомним, что операция Армия обороны Израиля провела операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад»* в секторе Газа. зраиль и Палестина договорись о перемирии с 19:00 7 августа.

*«Исламский джихад» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.