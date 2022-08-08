В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Террор и устрашение: почему политика Киева по отношению к собственным гражданам не имела успеха

Егор Левин
Михаил Аброськин
06:50 08.08.2022
Процесс налаживания мирной жизни в ЛДНР и на освобожденных территориях не остановить - прием заявок на получение российского гражданства и выдача новых паспортов идут нон-стоп.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Терроризм и геноцид собственного народа - уже привычный почерк украинской власти. В Новой Каховке расстреляли замглавы местной администрации по ЖКХ; в середине и в конце июня покушения были совершены на глав регионального управления Службы исполнения наказаний и администрации Чернобаевки; в начале июля в Херсоне предотвратили покушение на главу администрации Владимира Сальдо. Террор и устрашение - больше Киеву предложить нечего.

Но процесс налаживания мирной жизни в ЛДНР и на освобожденных территориях не остановить - прием заявок на получение российского гражданства и выдача новых паспортов идут нон-стоп. Как стало известно, в Херсонской области стартовала замена водительских удостоверений украинского образца на российские, и регистрация новых автомобильных номеров. Херсонская область получила российский код региона 184.

На освобожденных территориях полным ходом идет нормализация мирной жизни: работают магазины, аптеки, заправки, людям выдают пенсионные пособия, работают десятки пунктов приема заявок на получение гражданства. В Запорожской области их подали более 70 000 человек. В Запорожье также готовятся и к новому учебному году: с 1 сентября в новом, уже российском формате, начинают работу университеты и школы. В первую очередь сменят учебные пособия. В первую очередь пристальному вниманию подвергаются книги по истории - их в огромных количествах печатали американские НКО на Украине и оперативно вписывали их в обязательные для изучения в школах списки. Часть прежних учебников спишут, и на замену придут российские, бесплатно. А вот в детских садах смена и вовсе уже открыта.

В Донбассе с каждым днем набирает обороты масштабная стройка: в Мариуполе на стройплощадках города задействовано более 12 тысяч строителей, планируется привлечь еще порядка 30 тысяч. Город посетил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин - он вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным поучаствовал в запуске первой газовой линии в городе и рассказал о дальнейших восстановительных мероприятиях в Мариуполе.

Чтобы поддержать тех, кто все еще борется за освобождение Украины от нацизма, на фронт прибывают военные священники. Бойцам сил спецоперации в Харьковской области  священнослужители привезли освященные стяги с изображением святого князя Дмитрия Донского. Кроме того, духовные наставники посетили кафедральный собор в городе Изюме, который пострадал от обстрелов ВСУ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:10 Армия
Видео
Лапин вручил госнаграды проявившим героизм в ходе спецоперации военнослужащим
05:24 В стране и мире
Посольство РФ в США прокомментировало сообщения об «ударах» по ЗАЭС
04:20 Армия
Видео
Максимальная готовность: в Калининград прибыли все участники конкурса АрМИ «Морской десант»
04:07 В стране и мире
В администрации Запорожской области заявили об отражении удара ВСУ по Мелитополю
00:37 В стране и мире
В ООН оценили доклад Amnesty International о размещении техники ВСУ в школах и больницах
Популярное
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Видео
МО РФ: в Днепропетровской области уничтожено более 80 наемников «Иностранного легиона»
Видео
МО РФ: под Харьковом уничтожен украинский взвод РСЗО HIMARS и «Ольха»
МО РФ: возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции удалось избежать
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.