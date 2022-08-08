Террор и устрашение: почему политика Киева по отношению к собственным гражданам не имела успеха

Процесс налаживания мирной жизни в ЛДНР и на освобожденных территориях не остановить - прием заявок на получение российского гражданства и выдача новых паспортов идут нон-стоп.

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Терроризм и геноцид собственного народа - уже привычный почерк украинской власти. В Новой Каховке расстреляли замглавы местной администрации по ЖКХ; в середине и в конце июня покушения были совершены на глав регионального управления Службы исполнения наказаний и администрации Чернобаевки; в начале июля в Херсоне предотвратили покушение на главу администрации Владимира Сальдо. Террор и устрашение - больше Киеву предложить нечего.

Но процесс налаживания мирной жизни в ЛДНР и на освобожденных территориях не остановить - прием заявок на получение российского гражданства и выдача новых паспортов идут нон-стоп. Как стало известно, в Херсонской области стартовала замена водительских удостоверений украинского образца на российские, и регистрация новых автомобильных номеров. Херсонская область получила российский код региона 184.

На освобожденных территориях полным ходом идет нормализация мирной жизни: работают магазины, аптеки, заправки, людям выдают пенсионные пособия, работают десятки пунктов приема заявок на получение гражданства. В Запорожской области их подали более 70 000 человек. В Запорожье также готовятся и к новому учебному году: с 1 сентября в новом, уже российском формате, начинают работу университеты и школы. В первую очередь сменят учебные пособия. В первую очередь пристальному вниманию подвергаются книги по истории - их в огромных количествах печатали американские НКО на Украине и оперативно вписывали их в обязательные для изучения в школах списки. Часть прежних учебников спишут, и на замену придут российские, бесплатно. А вот в детских садах смена и вовсе уже открыта.

В Донбассе с каждым днем набирает обороты масштабная стройка: в Мариуполе на стройплощадках города задействовано более 12 тысяч строителей, планируется привлечь еще порядка 30 тысяч. Город посетил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин - он вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным поучаствовал в запуске первой газовой линии в городе и рассказал о дальнейших восстановительных мероприятиях в Мариуполе.

Чтобы поддержать тех, кто все еще борется за освобождение Украины от нацизма, на фронт прибывают военные священники. Бойцам сил спецоперации в Харьковской области священнослужители привезли освященные стяги с изображением святого князя Дмитрия Донского. Кроме того, духовные наставники посетили кафедральный собор в городе Изюме, который пострадал от обстрелов ВСУ.