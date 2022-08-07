В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Настоящие герои»: Путин поздравил россиян с Днем железнодорожника

Алиса Краузе
00:55 07.08.2022
Президент России поздравил сотрудников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Российский лидер Владимир Путин обратился к россиянам с поздравлением в честь Дня железнодорожника. Профессиональный праздник сотрудников и ветеранов железнодорожного транспорта отмечается на территории РФ в первое воскресенье августа.

Кроме того, как заметил президент, в этом году празднуется юбилей - 185 лет с момента открытия Царскосельской железной дороги. Именно это событие стало стартом разворачивания в России масштабного ж/д строительства.

Значение, которое железнодорожная отрасль имеет для развития регионов, экономики страны и качества жизни населения трудно переоценить. Профессионалы, занимавшиеся созданием железнодорожного комплекса в РФ, по словам главы государства, являются настоящими героями.

«Действительно подвигом является возведение Транссиба и БАМа, других магистралей в сложнейших условиях», - высказался российский лидер.

Сейчас стране предстоит работа над развитием всей имеющейся инфраструктуры, включая ж/д сеть, форсированными темпами. Значимый вклад в нее вносят все сотрудники отрасли от инженеров до проводников.

Путин выразил признательность всем специалистам-железнодорожникам за их труд и с уверенностью заявил, что ж/д комплекс обладает большим потенциалом для роста. И для развития отрасли в России будут стремиться к все большему усовершенствованию системы, в том числе решая задачи по расширению «узких мест» ж/д сети и по увеличению пропускной способности магистралей.

«Прежде всего имею в виду развитие Центрального транспортного узла и железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, строительство Северного широтного хода и расширение Восточного полигона - БАМа и Транссиба», - объяснил глава государства.

Как обозначил президент, все указанные проекты имеют высокую важность для экономики страны, развития туризма, усовершенствования транспортной  и логистической систем, а также для загрузки смежных отраслей. Разумеется, без внимания не останется и обновление подвижного состава, служащее удобству пассажиров, в частности путем внедрения электронных услуг и сервисов.

 Владимир Путин выразил уверенность в том, что профессионализм и целеустремленность железнодорожников позволят успешно достигнуть всех целей. Лидер страны также пожелал специалистам ж/д отрасли и их близким благополучия и крепкого здоровья.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:55 В стране и мире
Видео
«Настоящие герои»: Путин поздравил россиян с Днем железнодорожника
14:13 В стране и мире
статья
Алексей Пиманов признан лучшим режиссером кинофестиваля БРИКС-2022
00:05 В стране и мире
Минздрав: из-за ударов Израиля по Сектору Газа погибли 24 палестинца и свыше 200 пострадали
21:34 Армия
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
20:18 В стране и мире
Видео
В Алчевске начался пожар в многоэтажке после обстрела ВСУ
Популярное
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Видео
МО РФ: в Днепропетровской области уничтожено более 80 наемников «Иностранного легиона»
Видео
МО РФ: под Харьковом уничтожен украинский взвод РСЗО HIMARS и «Ольха»
МО РФ: возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции удалось избежать
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.