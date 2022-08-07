«Настоящие герои»: Путин поздравил россиян с Днем железнодорожника

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Российский лидер Владимир Путин обратился к россиянам с поздравлением в честь Дня железнодорожника. Профессиональный праздник сотрудников и ветеранов железнодорожного транспорта отмечается на территории РФ в первое воскресенье августа.

Кроме того, как заметил президент, в этом году празднуется юбилей - 185 лет с момента открытия Царскосельской железной дороги. Именно это событие стало стартом разворачивания в России масштабного ж/д строительства.

Значение, которое железнодорожная отрасль имеет для развития регионов, экономики страны и качества жизни населения трудно переоценить. Профессионалы, занимавшиеся созданием железнодорожного комплекса в РФ, по словам главы государства, являются настоящими героями.

«Действительно подвигом является возведение Транссиба и БАМа, других магистралей в сложнейших условиях», - высказался российский лидер.

Сейчас стране предстоит работа над развитием всей имеющейся инфраструктуры, включая ж/д сеть, форсированными темпами. Значимый вклад в нее вносят все сотрудники отрасли от инженеров до проводников.

Путин выразил признательность всем специалистам-железнодорожникам за их труд и с уверенностью заявил, что ж/д комплекс обладает большим потенциалом для роста. И для развития отрасли в России будут стремиться к все большему усовершенствованию системы, в том числе решая задачи по расширению «узких мест» ж/д сети и по увеличению пропускной способности магистралей.

«Прежде всего имею в виду развитие Центрального транспортного узла и железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, строительство Северного широтного хода и расширение Восточного полигона - БАМа и Транссиба», - объяснил глава государства.

Как обозначил президент, все указанные проекты имеют высокую важность для экономики страны, развития туризма, усовершенствования транспортной и логистической систем, а также для загрузки смежных отраслей. Разумеется, без внимания не останется и обновление подвижного состава, служащее удобству пассажиров, в частности путем внедрения электронных услуг и сервисов.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что профессионализм и целеустремленность железнодорожников позволят успешно достигнуть всех целей. Лидер страны также пожелал специалистам ж/д отрасли и их близким благополучия и крепкого здоровья.