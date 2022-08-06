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Помогают населению и участвуют в СВО: в ВС РФ отмечают День Железнодорожных войск

Алиса Краузе
04:50 06.08.2022
В ВС РФ отмечают 171 год со дня основания Железнодорожных войск.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Вооруженных силах России отмечают 171-ю годовщину со дня образования Железнодорожных войск. Техническое прикрытие, восстановление и строительство железных дорог, наведение и эксплуатация наплавных железнодорожных мостов в интересах Вооруженных сил Российской Федерации - вот основа их боевой работы.

Железнодорожные войска укомплектованы высококвалифицированными специалистами и современными образцами техники и технического имущества, что позволяет эффективно и качественно решать важные государственные задачи.

В ходе специальной военной операции Железнодорожные войска осуществляют техническое прикрытие основных железнодорожных направлений на маршрутах продвижения войск. Проявляя решительность и отвагу, военные решают задачи по разминированию и восстановлению разрушенной ж/д инфраструктуры, обеспечивая бесперебойное продвижение воинских эшелонов по железным дорогам.

В настоящее время силами ЖДВ ведется реконструкция наиболее сложного участка Байкало-Амурской магистрали от разъезда Улак до станции Февральск. Плановые объемы по порученному участку составляют порядка пяти миллионов кубических метров земляных работ, строительство 110 километров нового железнодорожного пути, укладка 111 комплектов стрелочных переводов, строительство 48 мостов и водопропускных труб.

В 2022 году перед войсками стоит первоочередная задача по выполнению основных видов работ при сооружении земляного полотна на 10 участках из плановых 19, а это более 50% от общего объема. Необходимые подготовительные работы в виде очистки полосы отвода, подготовки притрассовых дорог, подготовки карьеров военные железнодорожники выполнили с опережением графиков и дали задел для выполнения комплекса основных работ.

В настоящее время уже завершено более 2,5 миллиона кубических метров земляных работ. Темпы постоянно наращиваются, что позволит обеспечить своевременную сдачу объектов в эксплуатацию. Помимо этого, неоднократно Железнодорожные войска принимали активное участие в ликвидации последствий чрезвычайных и техногенных ситуаций, оказывали помощь для обеспечения социальных потребностей населения.

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