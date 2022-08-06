Для мотострелков в зоне СВО провели телемост с Юргой
Мотострелки ЦВО, участвующие в спецоперации, смогли пообщаться с близкими в ходе телемоста с Юргой.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России опубликовало кадры проведения телемоста, в ходе которого участники специальной военной операции смогли пообщаться со своими родными и близкими.
Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа, задействованного в СВО, смогли увидеться с родственниками в ходе телевизионного моста с городом Юрга в Кемеровской области.
Теплые слова поддержки своим коллегам сказали сослуживцы, находящиеся в пункте постоянной дислокации, а также юнармейцы и представители общественных организаций. В завершении мероприятия их родственники и дети организовали импровизированный концерт, на котором прозвучали стихи и песни.