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Выстоять и добиться превосходства: новые истории мужества военных РФ на Украине

Алиса Краузе
00:00 07.08.2022
В ходе спецоперации ВС РФ на Украине военнослужащие проявляют личное мужество, подлинный героизм и верность долгу.
Выстоять и добиться превосходства: новые истории мужества военных РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют отвагу, мужество и самоотверженность.

© Минобороны России

Сержант Рашид Аскаров, наводчик-оператор боевой машины пехоты

Сержант Рашид Аскаров, действуя в составе батальонно-тактической группы российских десантников, выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Продвигаясь по поселку, Рашид обнаружил замаскированную позицию противника, расположенную в заброшенном здании.

Оценив ситуацию, Рашид Аскаров прицельным огнем из пушки БМП уничтожил живую силу врага на позиции. Вытесняя боевиков с занимаемых рубежей, сержант Аскаров уничтожил вражеский БМП и более пяти человек пехоты националистов.

 По итогам боев, населенный пункт был освобожден от украинских боевиков. Спустя несколько дней подразделение, в составе которого действовал Рашид, при взаимодействии с десантно-штурмовой ротой участвовало в штурме опорного пункта противника. Неприятель оказывал ожесточенное сопротивление, используя стрелковое оружие, гранатометы и ПТУР.

Группа десантников во главе с сержантом Аскаровым после огневой поддержки минометных расчетов атаковала с фланга опорный пункт и нанесла огневое поражение живой силе противника на укрепленных позициях. В результате умелой работы группы огневые точки врага удалось подавить. Сержант Рашид Аскаров лично огнем из пушки БМП ликвидировал до восьми националистов.

По итогам боя опорный пункт боевиков был полностью уничтожен. Смелые и решительные действия сержанта Рашида Аскарова в совокупности с профессионализмом его подчиненных способствовали стремительному вытеснению противника с занимаемых им позиций.

© Минобороны России

Лейтенант Александр Наумов

В ходе ведения наступательных действий головной дозор тактической группы под командованием лейтенанта Александра Наумова осуществлял инженерную разведку.

Продвигаясь по лесополосе в направлении оккупированных националистами территорий, силы дозора обнаружили украинскую диверсионно-разведывательную группу.

Оценив обстановку, Александр вступил в бой с превосходящими силами противника. В ходе боя лейтенант получил пулевое ранение в руку, но после оказания первой медицинской помощи продолжил вести огонь по противнику.

По итогам боестолкновения, все националисты, несмотря на ожесточенное сопротивление, были уничтожены прицельным огнем российских военнослужащих. При этом потерь следи российских военнослужащих допущено не было. Благодаря решительным действиям лейтенанта Александра Наумова, головным дозором была сорвана провокация в отношении российских войск.

© Минобороны России

Рядовой Денис Дробин, гранатометчик

Рядовой Денис Дробин, действуя в составе передовой группы мотострелкового подразделения, выполнял задачу по высвобождению одного из населенных пунктов из-под контроля украинских националистов.

В ходе стремительного наступления российские мотострелки уничтожили передовой рубеж обороны, находящийся на подступах к поселку. Денис Дробин вел прицельный огонь из гранатомета по вражеской боевой технике и долговременным огневым точкам противника.

Уничтожив противника, российские мотострелки закрепились на занимаемых позициях. В ночное время националисты предприняли несколько атак на российское подразделение, которые были отбиты, в том числе благодаря грамотным действиям рядового Дробина.

Утром противник, перегруппировавшись, бросил все основные силы на рубеж, который обороняло подразделение Дениса. Рядовой вызвал подкрепление и стойко удерживал оборону. Грамотно маневрируя на поле боя, Денис Дробин прицельным огнем своего гранатомета продолжал уничтожать живую силу и технику противника.

В результате огня из танка военнослужащий получил осколочные ранения, но смог отстоять заданный рубеж обороны до прибытия основных сил. В дальнейшем российские бойцы сумели добиться превосходства на поле боя, что позволило войскам перейти в контрнаступление, разбить врага и освободить населенный пункт.

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