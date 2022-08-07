Выстоять и добиться превосходства: новые истории мужества военных РФ на Украине

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Сержант Рашид Аскаров, наводчик-оператор боевой машины пехоты

Сержант Рашид Аскаров, действуя в составе батальонно-тактической группы российских десантников, выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Продвигаясь по поселку, Рашид обнаружил замаскированную позицию противника, расположенную в заброшенном здании.

Оценив ситуацию, Рашид Аскаров прицельным огнем из пушки БМП уничтожил живую силу врага на позиции. Вытесняя боевиков с занимаемых рубежей, сержант Аскаров уничтожил вражеский БМП и более пяти человек пехоты националистов.

По итогам боев, населенный пункт был освобожден от украинских боевиков. Спустя несколько дней подразделение, в составе которого действовал Рашид, при взаимодействии с десантно-штурмовой ротой участвовало в штурме опорного пункта противника. Неприятель оказывал ожесточенное сопротивление, используя стрелковое оружие, гранатометы и ПТУР.

Группа десантников во главе с сержантом Аскаровым после огневой поддержки минометных расчетов атаковала с фланга опорный пункт и нанесла огневое поражение живой силе противника на укрепленных позициях. В результате умелой работы группы огневые точки врага удалось подавить. Сержант Рашид Аскаров лично огнем из пушки БМП ликвидировал до восьми националистов.

По итогам боя опорный пункт боевиков был полностью уничтожен. Смелые и решительные действия сержанта Рашида Аскарова в совокупности с профессионализмом его подчиненных способствовали стремительному вытеснению противника с занимаемых им позиций.