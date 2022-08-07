Выстоять и добиться превосходства: новые истории мужества военных РФ на Украине

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Рядовой Денис Дробин, гранатометчик
Рядовой Денис Дробин, действуя в составе передовой группы мотострелкового подразделения, выполнял задачу по высвобождению одного из населенных пунктов из-под контроля украинских националистов.
В ходе стремительного наступления российские мотострелки уничтожили передовой рубеж обороны, находящийся на подступах к поселку. Денис Дробин вел прицельный огонь из гранатомета по вражеской боевой технике и долговременным огневым точкам противника.
Уничтожив противника, российские мотострелки закрепились на занимаемых позициях. В ночное время националисты предприняли несколько атак на российское подразделение, которые были отбиты, в том числе благодаря грамотным действиям рядового Дробина.
Утром противник, перегруппировавшись, бросил все основные силы на рубеж, который обороняло подразделение Дениса. Рядовой вызвал подкрепление и стойко удерживал оборону. Грамотно маневрируя на поле боя, Денис Дробин прицельным огнем своего гранатомета продолжал уничтожать живую силу и технику противника.
В результате огня из танка военнослужащий получил осколочные ранения, но смог отстоять заданный рубеж обороны до прибытия основных сил. В дальнейшем российские бойцы сумели добиться превосходства на поле боя, что позволило войскам перейти в контрнаступление, разбить врага и освободить населенный пункт.