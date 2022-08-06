Разведка местности и борьба с БпЛА: новые истории мужества военных в ходе СВО

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Гвардии старший лейтенант Алексей Ершов, начальник службы беспилотных летательных аппаратов бригады 1 армейского корпуса Народной милиции ДНР
Алексей Ершов добровольцем пришел в Народную милицию Донецкой Народной Республики в 2016 году. Начинал с должности разведчика-пулеметчика, затем перевелся в группу БпЛА, где постоянно совершенствовал свои профессиональные навыки, изучал новые беспилотные системы и оружие для противодействия им.
Подразделение старшего лейтенанта Алексея Ершова осуществляет корректировку огня артиллерии по позициям врага, ведет борьбу с беспилотными летательными аппаратами противника, а также обеспечивает доставку и сброс на позиции ВСУ агитационных листовок.
Алексей говорит, что настоящим подарком для подразделения стала обновленная версия современного российского ручного комплекса для борьбы с дронами «Гарпун-2М», который позволяет эффективно противодействовать работе беспилотных летательных аппаратов.
На счету подчиненных Ершова более десятка перехваченных украинских БпЛА, в том числе иностранного производства. Число же посаженных квадрокоптеров ВСУ давно перевалил за 30. С каждым днем это число увеличивается.