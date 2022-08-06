Армия Разведка местности и борьба с БпЛА: новые истории мужества военных в ходе СВО Алиса Краузе В ходе спецоперации ВС РФ на Украине военнослужащие проявляют личное мужество, подлинный героизм и верность долгу. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют отвагу, мужество и самоотверженность. © Минобороны России Старшина Хайдар Тимганов С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик старшина Хайдар Тимганов выполняет задачи по фортификационному оборудованию блокпостов, разминированию зданий и инженерной разведке путей движения войск. Хайдар Тимганов лично обнаружил и обезвредил девять растяжек, а также выявил места размещения двух минометных расчетов противника. Без промедления старшина Тимганов передал координаты вышестоящему командованию. Благодаря грамотным и своевременным действиям старшины Хайдара Тимганова по указанным координатам был нанесен артиллерийский удар, в ходе которого минометные расчеты противника были уничтожены. Своими решительными действиями, профессиональной подготовкой и проявленной смекалкой Хайдар Тимганов обеспечил оперативное продвижение войск по маршруту следования и успешное выполнение боевых задач. © Минобороны России Старший лейтенант Кирилл Макаров, командир инженерно-дорожного взвода В ходе ожесточенных боев украинские националисты, терпя поражение и неся потери, отступали вглубь обороны. Покидая занимаемые ранее населенные пункты, радикалы минировали ведущие к ним пути, а также социально значимые объекты инфраструктуры. В процессе ведения инженерной разведки в направлении одного из населенных пунктов группой военнослужащих под командованием Кирилла Макарова было обнаружено и обезврежено более десяти самодельных взрывных устройств и более 15 противотанковых мин, установленных противником. Благодаря решительным действиям, мужеству и героизму старшего лейтенанта Кирилла Макарова, а также высокому профессионализму его подчиненных группе удалось обеспечить оперативное продвижение войск по маршруту следования и успешное выполнение боевых задач. © Минобороны России Гвардии старший лейтенант Алексей Ершов, начальник службы беспилотных летательных аппаратов бригады 1 армейского корпуса Народной милиции ДНР Алексей Ершов добровольцем пришел в Народную милицию Донецкой Народной Республики в 2016 году. Начинал с должности разведчика-пулеметчика, затем перевелся в группу БпЛА, где постоянно совершенствовал свои профессиональные навыки, изучал новые беспилотные системы и оружие для противодействия им. Подразделение старшего лейтенанта Алексея Ершова осуществляет корректировку огня артиллерии по позициям врага, ведет борьбу с беспилотными летательными аппаратами противника, а также обеспечивает доставку и сброс на позиции ВСУ агитационных листовок. Алексей говорит, что настоящим подарком для подразделения стала обновленная версия современного российского ручного комплекса для борьбы с дронами «Гарпун-2М», который позволяет эффективно противодействовать работе беспилотных летательных аппаратов. На счету подчиненных Ершова более десятка перехваченных украинских БпЛА, в том числе иностранного производства. Число же посаженных квадрокоптеров ВСУ давно перевалил за 30. С каждым днем это число увеличивается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика