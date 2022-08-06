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Разведка местности и борьба с БпЛА: новые истории мужества военных в ходе СВО

Алиса Краузе
05:00 06.08.2022
В ходе спецоперации ВС РФ на Украине военнослужащие проявляют личное мужество, подлинный героизм и верность долгу.
Разведка местности и борьба с БпЛА: новые истории мужества военных в ходе СВО
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют отвагу, мужество и самоотверженность.

© Минобороны России

Старшина Хайдар Тимганов

С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик старшина Хайдар Тимганов выполняет задачи по фортификационному оборудованию блокпостов, разминированию зданий и инженерной разведке путей движения войск.

Хайдар Тимганов лично обнаружил и обезвредил девять растяжек, а также выявил места размещения двух минометных расчетов противника. Без промедления старшина Тимганов передал координаты вышестоящему командованию.

Благодаря грамотным и своевременным действиям старшины Хайдара Тимганова по указанным координатам был нанесен артиллерийский удар, в ходе которого минометные расчеты противника были уничтожены. Своими решительными действиями, профессиональной подготовкой и проявленной смекалкой Хайдар Тимганов обеспечил оперативное продвижение войск по маршруту следования и успешное выполнение боевых задач.

© Минобороны России

Старший лейтенант Кирилл Макаров, командир инженерно-дорожного взвода

В ходе ожесточенных боев украинские националисты, терпя поражение и неся потери, отступали вглубь обороны. Покидая занимаемые ранее населенные пункты, радикалы минировали ведущие к ним пути, а также социально значимые объекты инфраструктуры.

В процессе ведения инженерной разведки в направлении одного из населенных пунктов группой военнослужащих под командованием Кирилла Макарова было обнаружено и обезврежено более десяти самодельных взрывных устройств и более 15 противотанковых мин, установленных противником.

Благодаря решительным действиям, мужеству и героизму старшего лейтенанта Кирилла Макарова, а также высокому профессионализму его подчиненных группе удалось обеспечить оперативное продвижение войск по маршруту следования и успешное выполнение боевых задач.

© Минобороны России

Гвардии старший лейтенант Алексей Ершов, начальник службы беспилотных летательных аппаратов бригады 1 армейского корпуса Народной милиции ДНР

Алексей Ершов добровольцем пришел в Народную милицию Донецкой Народной Республики в 2016 году. Начинал с должности разведчика-пулеметчика, затем перевелся в группу БпЛА, где постоянно совершенствовал свои профессиональные навыки, изучал новые беспилотные системы и оружие для противодействия им.

Подразделение старшего лейтенанта Алексея Ершова осуществляет корректировку огня артиллерии по позициям врага, ведет борьбу с беспилотными летательными аппаратами противника, а также обеспечивает доставку и сброс на позиции ВСУ агитационных листовок.

Алексей говорит, что настоящим подарком для подразделения стала обновленная версия современного российского ручного комплекса для борьбы с дронами «Гарпун-2М», который позволяет эффективно противодействовать работе беспилотных летательных аппаратов.

На счету подчиненных Ершова более десятка перехваченных украинских БпЛА, в том числе иностранного производства. Число же посаженных квадрокоптеров ВСУ давно перевалил за 30. С каждым днем это число увеличивается.

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