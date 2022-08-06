МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Украинский войска развернули минометные расчеты в пригороде Славянска Донецкой Народной Республики и намерены обстрелять места компактного проживания местного населения и беженцев на ул. Геологической во время раздачи гуманитарной помощи.
Нападение на мирных жителей запланировано на 7 августа 2022 года. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Министерство обороны РФ получило достоверную информацию о том, что командование ВСУ силами 72 центра информационно-психологических операций готовит очередную масштабную провокацию с гибелью мирного населения якобы в результате неизбирательных ударов российских Вооруженных Сил.
«Для подготовки фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей русскими» и их последующего широкого распространения в украинских и западных СМИ в город Славянск прибыли иностранные журналисты», - сообщил Мизинцев.
Минобороны РФ призывает международное сообщество обратить внимание на военные преступления ВСУ, демонстрирующих абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права.