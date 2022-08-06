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МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев

Ирина Елагина
21:34 06.08.2022
ВСУ готовы атаковать беженцев и хотят переложить ответственность за убийство мирных жителей на Россию.
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
© Фото: Mykhaylo Palinchak Keystone Press Agency Globallookpress
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Украинский войска развернули минометные расчеты в пригороде Славянска Донецкой Народной Республики и намерены обстрелять места компактного проживания местного населения и беженцев на ул. Геологической во время раздачи гуманитарной помощи.

Нападение на мирных жителей запланировано на 7 августа 2022 года. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Министерство обороны РФ получило достоверную информацию о том, что командование ВСУ силами 72 центра информационно-психологических операций готовит очередную масштабную провокацию с гибелью мирного населения якобы в результате неизбирательных ударов российских Вооруженных Сил.

«Для подготовки фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей русскими» и их последующего широкого распространения в украинских и западных СМИ в город Славянск прибыли иностранные журналисты», - сообщил Мизинцев.

Минобороны РФ призывает международное сообщество обратить внимание на военные преступления ВСУ, демонстрирующих абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права.

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