ВСУ готовы атаковать беженцев и хотят переложить ответственность за убийство мирных жителей на Россию.

© Фото: Mykhaylo Palinchak Keystone Press Agency Globallookpress

Украинский войска развернули минометные расчеты в пригороде Славянска Донецкой Народной Республики и намерены обстрелять места компактного проживания местного населения и беженцев на ул. Геологической во время раздачи гуманитарной помощи.

Нападение на мирных жителей запланировано на 7 августа 2022 года. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Министерство обороны РФ получило достоверную информацию о том, что командование ВСУ силами 72 центра информационно-психологических операций готовит очередную масштабную провокацию с гибелью мирного населения якобы в результате неизбирательных ударов российских Вооруженных Сил.

«Для подготовки фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей русскими» и их последующего широкого распространения в украинских и западных СМИ в город Славянск прибыли иностранные журналисты», - сообщил Мизинцев.

Минобороны РФ призывает международное сообщество обратить внимание на военные преступления ВСУ, демонстрирующих абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права.