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ВСУ произвели 10 выстрелов из танка по поселку шахты «Трудовская» в Донецке

Ирина Елагина
21:31 06.08.2022
Украинские националисты обстреляли из танка поселок шахты «Трудовская» в Донецке.
ВСУ произвели 10 выстрелов из танка по поселку шахты «Трудовская» в Донецке
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk Keystone Press Agency Globallookpress
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Танковому удару ВСУ подвергся поселок шахты «Трудовская» в Донецке. В направлении населенного пункта украинские войска произвели десять выстрелов из танка. О танковой атаке националистов сообщил Telegram-канал представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 20.05 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (поселок шахты Трудовская): произведено 10 выстрелов из танка», - отмечено в оперативной сводке представительства.

Кроме того, по данным представительства, в 20.40 в направлении Киевского района Донецка ВСУ выпустили три снаряда калибром 155 мм, в 20.42 ВСУ выпустили три снаряда калибром 152 мм в направлении Кировского района.

Напомним, что сегодня в результате ракетного удара ВСУ по Кировскому району Донецка на противопехотных минах «Лепесток» подорвались четверо местных жителей.

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