Сквозь завалы и лабиринты: кадры тренировки первой части этапа «Эстафета» участников АрМИ-2022 из РФ

В ходе тренировки во Вьетнаме участники АрМИ-2022 из России, в частности, преодолевали элементы огненно-штурмовой полосы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Во Вьетнаме на полигоне Национального военного учебного центра №4 «Мьеу Мон» прошла тренировка второго этапа международного конкурса аварийно-спасательных подразделений «Аварийный район» - «Эстафета». В ходе тренировки участники АрМИ-2022 из России преодолевали элементы огненно-штурмовой полосы, а именно ров с водой, завал, а также проникали в противогазах в оконный проем разрушенного здания, передавая спасательное оборудование.

Следующим элементом этапа стала полоса препятствий протяженностью 150 метров, включающая ров, лабиринт, тоннель, подвесной мост, разрушенную лестницу, забор, «паутину» и скалодром. Вместе с тем военнослужащие на время проводили поиск и сбор металлических фрагментов.

На следующий день российская команда проведет тренировку второй части этапа «Эстафета», на которой участники отработают прохождение «универсального лабиринта», стрельбу из пистолета Макарова и прохождение экстремальных участков трассы на КАМАЗе.

Тренировки проходят рано утром и поздно вечером из-за климатических особенностей принимающей страны. Температура доходит до 42 градусов, и влажность воздуха варьируется в пределах от 92 до 96%.

Материал подготвили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.