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Город оживает: как Мариуполь возвращается к мирной жизни

Алексей Курильченко
Роман Закурдаев
18:05 06.08.2022
В городе работают российские саперы - по заявкам жителей они обезвреживают оставшиеся взрывоопасные предметы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Мариуполь оживает на глазах. На улицах с каждым днем все больше людей и автомобилей. В уцелевшие дома возвращаются жители.

«Я сама россиянка, я хочу Россию. В городе намного лучше, чище стало, можно что-то купить», - рассказала местная жительница.

Но начать по-настоящему мирную жизнь без военных все же удается не везде. Сводные отряды международного противоминного центра вооруженных сил России продолжают зачищать кварталы от взрывоопасных предметов. Сейчас  уже саперы все чаще работают  точечно- то есть по заявкам жителей.

Во время боевых действий в пятиэтажку угодил снаряд украинской артиллерии. Прилетел прямо на балкон. Подходить близко к нему, и уж тем более самостоятельно его перемещать, жители не решались. Поэтому и вызвали саперов.

Это оказался фрагмент разорвавшегося снаряда реактивной системы залпового огня «Град». Угрозы он сейчас уже не представляет. Но любой подобный предмет саперы неизменно забирают с собой для утилизации.

«Что касается жилых кварталов, мин и минных заграждений мы не обнаруживаем в основном. Обнаруживаем неразорвавшиеся артиллерийские и авиационные снаряды», - рассказал командир группы разминирования Международного противоминного центра ВС РФ позывной «Кубань».

Только за один день группы разминирования успевают отработать свыше 50 адресов. Найденные боеприпасы, как, например, остаток выстрела от ручного противотанкового гранатомета, обезвреживают на месте. На ближайшем пустыре или в сквере. На такие подрывы здесь, кажется, реагируют только автосигнализации. Все уже давно привыкли. Вот и местных дворовых кошек этим уж точно не испугать.

«Мы все здесь с котами сидели. Их столько здесь много было, приблудились. Хозяева уехали. Кого-то закрыли. Двери, окна выбило. Это уже наши боевые подружки», - рассказал местная жительница.

Найденные сразу по нескольким ближайшим адресам боеприпасы обычно ликвидируют  одним общим подрывом. Саперы обеспечили очередные взрывоопасные предметы, на бывшей спортивной площадке в безопасном расстоянии от домов.    

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