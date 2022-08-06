В центральном районе Израиля ревут сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги включили в центральном районе Израиля.
© Фото: Bashar Taleb, Keystone Press Agency, Globallookpress
Израильская армия сообщила о воздушной тревоге в районе Гуш Дан.
"Сирены тревоги звучат в районе Гуш Дан (центральный район Израиля) ", - заявление пресс-службы ЦАХАЛ процитировало РИА Новости.
Напомним, что армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад"* в секторе Газа.
* "Исламский джихад"- организация признана террористической и запрещена в РФ.