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«Мы их не знаем, они нас не знают»: первый экипаж подлодки «Пиранья» о транспортировке диверсантов

Егор Левин
18:25 07.08.2022
Также разработали собственные средства передвижения - «Сирены», в которых пловцы располагались друг за другом в полусидячем положении.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Боевые пловцы, которых транспортировала к месту выполнения задачи сверхмалая подводная лодка «Пиранья», использовали для дальнейшего перемещения подводные буксировщики. Чтобы использовать его, необходимо было всего лишь на всего «лечь» на него и упереться в наплечные держатели. Их можно было также придерживать руками, а можно было оставить их свободными, что могло оказаться полезным в диверсионной работе.

Подобные буксировщики способны были развивать скорость до трех узлов (около 7 километров в час). Главное преимущество - прибытие пловца на место задания полным сил.

Однако для «Пираньи» также разработали собственные средства передвижения - «Сирены». В них пловцы располагались по двое друг за другом в полусидячем положении. Куда они направлялись и что делали, экипаж «Пираньи» не знал.

«Мы их не знали, они нас не знали. Они пришли, погрузились, мы вышли, выпустили - все, мы их не знаем, они нас не знают», - рассказал помощник командира по электромеханической боевой части «Пираньи» Юрий Прокопов.

Сверхмалая и суперсекретная подводная лодка проекта 865 «Пиранья» раскрывает свои тайны: мины, торпеды, шесть боевых пловцов на борту могли незаметно дойти в любую точку мира и нанести невосполнимый урон противнику в море или прямо в порту. Построенная в 80-х «Пиранья» была настоящим прорывом технологий: титановая, полная современного оборудования, с превосходной маневренностью и почти невидимая для средств обнаружения. Эксклюзив выпуска - встреча с первым экипажем «Пираньи» - эти люди, как и лодка, были засекречены, и им запрещалось носить военную форму, представляться подводниками и даже случайно попадать в объективы фотокамер. Они расскажут, как создавали «Пиранью», каким испытаниям подвергали их и подлодку, а также как 90-е приговорили перспективный проект. Впрочем, у российской военной промышленности есть, чем заменить «Пиранью» - в Санкт-Петербургском бюро машиностроения «Малахит» уже существует обновленная концепция сверхмалых лодок «Пиранья-Т» и «Сервал». В чем особенность новых проектов - в выпуске «”Пиранья”. Лодка специального назначения».

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