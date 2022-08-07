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«Мы могли огрызаться»: помощник командира первого экипажа подлодки «Пиранья» о ее вооружении

Егор Левин
10:30 07.08.2022
«Пиранья» могла показать «зубы» в виде торпед калибром 400 мм, четырех мин и шести вооруженных боевых пловцов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Офицеры первого экипажа первой в истории сверхмалой подводной лодки проекта 865 «Пиранья» рассказали о ее боевом потенциале. Помощник командира по электромеханической боевой части подлодки Юрий Прокопов продемонстрировал автору и ведущему «Военной приемки» Алексею Егорову, где располагалось ее вооружение.

Указывая на корпус, он показал, где находились торпедные решетки и выдвижные лотки.

«На лотках хранилось снаряжение водолазное, в торпедных решетках находились торпеды. То есть, мы могли еще и огрызаться», - вспомнил Прокопов.

«Пиранья» могла показать «зубы» в виде торпед калибром 400 мм, четырех мин и шести вооруженных боевых пловцов.

Сверхмалая и суперсекретная подводная лодка проекта 865 «Пиранья» раскрывает свои тайны: мины, торпеды, шесть боевых пловцов на борту могли незаметно дойти в любую точку мира и нанести невосполнимый урон противнику в море или прямо в порту. Построенная в 80-х «Пиранья» была настоящим прорывом технологий: титановая, полная современного оборудования, с превосходной маневренностью и почти невидимая для средств обнаружения. Эксклюзив выпуска - встреча с первым экипажем «Пираньи» - эти люди, как и лодка, были засекречены, и им запрещалось носить военную форму, представляться подводниками и даже случайно попадать в объективы фотокамер. Они расскажут, как создавали «Пиранью», каким испытаниям подвергали их и подлодку, а также как 90-е приговорили перспективный проект. Впрочем, у российской военной промышленности есть, чем заменить «Пиранью» - в Санкт-Петербургском бюро машиностроения «Малахит» уже существует обновленная концепция сверхмалых лодок «Пиранья-Т» и «Сервал». В чем особенность новых проектов - в выпуске «”Пиранья”. Лодка специального назначения».

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