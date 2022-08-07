Настоящая сверхмалая: опубликованы кадры элементов корпуса подлинной подлодки «Пиранья»

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Эксклюзив «Военной приемки»: кадры остова настоящей сверхмалой подлодки проекта 865 «Пиранья». Конструкция, несмотря на свой небольшой объем, является полностью подлинной и не имеет ни одной исторически недостоверной детали.

Первый вице-президент ассоциации «Клуб русская морская традиция» и ветеран ВМФ РФ Эдуард Мшенецкий рассказал «Военной приемке», что обнаружить и сохранить части «Пираньи» удалось благодаря неназванному ветерану-подводнику, к которому они попали после утилизации.

«В 90-е годы наш флот, к сожалению, претерпевал достаточно сложные времена, и "Пиранью" тоже постигла участь утилизации. Элементы легкого корпуса достались частному лицу. Мы связались с ним, приобрели у него эти детали и попытались их собрать. Это - все, что осталось в нашей стране от двух настоящих "Пираний"», - рассказал он.

При этом одна из подлодок принимала участие в съемках киноленты «Особенности национальной рыбалки». Об этом «Военной приемке» рассказали офицеры первого экипажа первой версии проекта.

Сверхмалая и суперсекретная подводная лодка проекта 865 «Пиранья» раскрывает свои тайны: мины, торпеды, шесть боевых пловцов на борту могли незаметно дойти в любую точку мира и нанести невосполнимый урон противнику в море или прямо в порту. Построенная в 80-х «Пиранья» была настоящим прорывом технологий: титановая, полная современного оборудования, с превосходной маневренностью и почти невидимая для средств обнаружения. Эксклюзив выпуска - встреча с первым экипажем «Пираньи» - эти люди, как и лодка, были засекречены, и им запрещалось носить военную форму, представляться подводниками и даже случайно попадать в объективы фотокамер. Они расскажут, как создавали «Пиранью», каким испытаниям подвергали их и подлодку, а также как 90-е приговорили перспективный проект. Впрочем, у российской военной промышленности есть, чем заменить «Пиранью» - в Санкт-Петербургском бюро машиностроения «Малахит» уже существует обновленная концепция сверхмалых лодок «Пиранья-Т» и «Сервал». В чем особенность новых проектов - в выпуске «”Пиранья”. Лодка специального назначения».