Меньше, чем сверхмалая: двухместную подлодку «Тритон» показали на видео

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Первый вице-президент ассоциации «Клуб русская морская традиция» и ветеран ВМФ РФ Эдуард Мшенецкий рассказал автору и ведущему программы «Военная приемка» Алексею Егорову о подлодке, которая была еще меньше, чем сверхмалая проекта 865 «Пиранья». Речь идет о «Тритоне».

Он был более простым, но с небольшой глубиной погружения и автономностью. Его максимальная глубина - лишь 40 метров, а на его борту могли разместиться два боевых пловца вместо шести у «Пираньи».

Внешне «Тритон» скорее напоминает самолет без крыльев, чем подводную лодку. Всего было построено 32 таких единицы.

«В момент погружения все заполняется водой. Боевые пловцы сидят уже в снаряжении, включенные. Автономность использования вся зациклена на автономности дыхательного аппарата», - пояснил Мшенецкий.

Сверхмалая и суперсекретная подводная лодка проекта 865 «Пиранья» раскрывает свои тайны: мины, торпеды, шесть боевых пловцов на борту могли незаметно дойти в любую точку мира и нанести невосполнимый урон противнику в море или прямо в порту. Построенная в 80-х «Пиранья» была настоящим прорывом технологий: титановая, полная современного оборудования, с превосходной маневренностью и почти невидимая для средств обнаружения. Эксклюзив выпуска - встреча с первым экипажем «Пираньи» - эти люди, как и лодка, были засекречены, и им запрещалось носить военную форму, представляться подводниками и даже случайно попадать в объективы фотокамер. Они расскажут, как создавали «Пиранью», каким испытаниям подвергали их и подлодку, а также как 90-е приговорили перспективный проект. Впрочем, у российской военной промышленности есть, чем заменить «Пиранью» - в Санкт-Петербургском бюро машиностроения «Малахит» уже существует обновленная концепция сверхмалых лодок «Пиранья-Т» и «Сервал». В чем особенность новых проектов - в выпуске «”Пиранья”. Лодка специального назначения».