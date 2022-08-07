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«Сразу ничего не говорили»: морской офицер рассказал, как его выбрали для команды секретной сверхмалой «Пираньи»

Егор Левин
10:08 07.08.2022
По словам Александра Лебедева, даже в момент, когда он уже поступал на службу, он толком не знал, что именно ему предстоит.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Офицер первого экипажа первой сврехмалой подлодки проекта 865 «Пиранья», помощник командира по электромеханической боевой части Александр Лебедев рассказал, что помогло ему стать одним из пионеров той перспективной отечественной разработки.

Как поделился Лебедев, сам он согласился на предложение стать частью команды, потому что это было чем-то новым, неизведанным и интересным.

«Сразу ничего не говорили, все было максимально засекречено», - сказал он в эфире программы «Военная приемка» на «Звезде».

Офицер добавил, что даже в момент, когда он уже поступал на службу, он толком не знал, что именно ему предстоит.

Сверхмалая и суперсекретная подводная лодка проекта 865 «Пиранья» раскрывает свои тайны: мины, торпеды, шесть боевых пловцов на борту могли незаметно дойти в любую точку мира и нанести невосполнимый урон противнику в море или прямо в порту. Построенная в 80-х «Пиранья» была настоящим прорывом технологий: титановая, полная современного оборудования, с превосходной маневренностью и почти невидимая для средств обнаружения. Эксклюзив выпуска - встреча с первым экипажем «Пираньи» - эти люди, как и лодка, были засекречены, и им запрещалось носить военную форму, представляться подводниками и даже случайно попадать в объективы фотокамер. Они расскажут, как создавали «Пиранью», каким испытаниям подвергали их и подлодку, а также как 90-е приговорили перспективный проект. Впрочем, у российской военной промышленности есть, чем заменить «Пиранью» - в Санкт-Петербургском бюро машиностроения «Малахит» уже существует обновленная концепция сверхмалых лодок «Пиранья-Т» и «Сервал». В чем особенность новых проектов - в выпуске «”Пиранья”. Лодка специального назначения».

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