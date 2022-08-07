Их время: офицеры первого экипажа подлодки «Пиранья» рассказали о главных секретах своей работы

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Три морских офицера, спустя много лет, вернулись к кораблю, ставшему первым в их военной карьере. И пусть установленная на Истринском водохранилище сверхмалая подлодка проекта 865 «Пиранья» уже не на 100% оригинальная, для них это все равно счастье.

Их время - время первых: они покоряли подводный космос на такой лодке, какой до них еще никогда не было ни в стране, ни в мире. Программа подготовки была такой тщательной, что за 10 лет на весь СССР было выпущено всего 4 экипажа - 12 человек.

Прошло много лет и сейчас проект рассекречен. Первыми, кто работал с «Пираньей», стали специалист по радиоэлектронному вооружению Игорь Прокофьев, ответственный за электромеханику Юрий Прокопов (оба состояли в одном экипаже с 1986 года) и первый член первого экипажа первой «Пираньи», помощник командира по электромеханической боевой части Александр Лебедев.

«Даже в учебном центре в Сосновом Бору мы ходили в гражданской одежде и находились в отдельном помещении за железной дверью. Когда дочь впервые увидела меня в форме, она спросила: “Мама, а что, у нас папа - военный?”. Никаких примет нельзя было иметь и даже попадать в камеры», - с улыбкой вспоминает Прокопов в эфире программы «Военная приемка» на «Звезде».

Главный секрет состоял в назначении лодки - подводники узнавали о том, что провели работу по высадке диверсионной группы только спустя месяцы. Но были и «Пираньи» и другие секреты - материалы внешнего корпуса.

«Композиционные материалы использовались на основе эпоксидной смолы и прослойки стеклоткани. На корпусах подводных лодок такая композиция до этого не применялась», - рассказал Лебедев.

Сверхмалая и суперсекретная подводная лодка проекта 865 «Пиранья» раскрывает свои тайны: мины, торпеды, шесть боевых пловцов на борту могли незаметно дойти в любую точку мира и нанести невосполнимый урон противнику в море или прямо в порту. Построенная в 80-х «Пиранья» была настоящим прорывом технологий: титановая, полная современного оборудования, с превосходной маневренностью и почти невидимая для средств обнаружения. Эксклюзив выпуска - встреча с первым экипажем «Пираньи» - эти люди, как и лодка, были засекречены, и им запрещалось носить военную форму, представляться подводниками и даже случайно попадать в объективы фотокамер. Они расскажут, как создавали «Пиранью», каким испытаниям подвергали их и подлодку, а также как 90-е приговорили перспективный проект. Впрочем, у российской военной промышленности есть, чем заменить «Пиранью» - в Санкт-Петербургском бюро машиностроения «Малахит» уже существует обновленная концепция сверхмалых лодок «Пиранья-Т» и «Сервал». В чем особенность новых проектов - в выпуске «”Пиранья”. Лодка специального назначения».