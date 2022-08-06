Фестиваль воздушных змеев и VR-полет: в Музейно-храмовом комплексе ВС РФ отмечают День ВДВ

Все желающие на мероприятии могут собрать и разобрать оружие на скорость, отточить навык укладки парашюта, а также узнать об истории его создания с демонстрацией образцов настоящих парашютов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Московской области в Музейно-храмовом комплексе Главного храма Вооруженных Сил России отмечают День Воздушно-десантных войск. Для гостей мероприятия действует экспозиция под открытым небом «Поле Победы», вместе с тем на территории комплекса проходит праздничный концерт.

Одним из ярких событий праздника стал станет фестиваль воздушных змеев «Парашютный десант», в программе которого - мастер-класс по изготовлению и росписи воздушных змеев, а также их запуск в небо.

Еще одна из активностей, которая привлекла внимание гостей праздника - анимационная зона VR-симулятора полета. Аттракцион создает эффект погружения за счет использования VR-очков и конструкции, фиксирующей тело в горизонтальном положении.

Кроме того, все желающие на мероприятии могут собрать и разобрать оружие на скорость, отточить навык укладки парашюта, а также узнать об истории его создания с демонстрацией образцов настоящих парашютов. Отмечается, что на праздничном концерте перед зрителями выступают творческие коллективы Минобороны России и Московской области.