Десять человек погибли при пожаре в Пенсильвании

Среди жертв пожара были и дети. Младшему ребенку, жизнь которого унес огонь, было пять лет.

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В США на территории штата Пенсильвания произошел пожар. Двухэтажное жилое здание в городе Нескопек оказалось объято огнем.

В результате возгорания погибли десять человек. Среди жертв инцидента было трое детей, младшему из которых было пять лет. Возраст самого старшего из погибших - 79 лет.

Само помещение полностью уничтожило пламя. Из дома смогли успешно выбраться три человека. О случившемся сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции города. В настоящее время выясняются причины случившегося.