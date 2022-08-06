«Новая звезда - 2023» проводит кастинг вокалистов в ЛДНР
Победитель кастинга станет участником телепроекта.
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда- 2023» проводит кастинг вокалистов и Донецкой и Луганской Народных Республик. Отбор проходит на кастинг-платформе «Таврида.АРТ».
«Мы ждем: Сильные вокальные данные, артистичность, оригинальность. Разные типажи, жанры, стилистика исполнения, тембры. Принять участие могут сольные исполнители», - сообщается на сайте платформы.
Для участия необходимо предоставить видеозаписи исполнения и приветствия, а также фото. Регистрация будет проходить до 8 августа. Победитель кастинга станет участником телепроекта «Новая Звезда – 2023».