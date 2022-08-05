Бэби-боксы, маскировка под женщин и поддельные документы: как тысячи уклонистов бегут из Украины

Многие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, применяя искусство маскировки, пытаются покинуть Украину. Они обращаются к различным лицам, для которых изготовление поддельных документов во время военных действий - новый доходный бизнес.

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Искусство маскировки военнообязанные на Украине осваивают успешно. Но не на поле боя. Только по официальным данным, почти шесть с половиной тысяч мужчин призывного возраста пытались незаконно покинуть страну с начала военного положения. Как сообщает украинское МВД, задержанные на границе уклонисты талантливо перевоплощались в разные образы.

«Более 4000 нарушителей были остановлены за пределами пунктов пропуска. Остальные пытались обмануть пограничников на паспортном контроле. Были мужчины, которые маскировались под женщин, другие прятались в транспортных средствах, один даже закрылся в бэби-боксе. Многие правонарушители покупали поддельные документы о наличии у них или их детей различных заболеваний, о похоронах супругов или рождении детей. Был даже мужчина, которого, согласно записи в документе, комиссовали из-за тяжелых родов», - приводит информацию МВД Украины.

Пристыдить уклонистов за малодушие в эфире 24 канала решил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Работы в стране очень, очень много. Незачем прятаться за женской юбкой и бежать из страны. Надо помогать. Не можете воевать, не можете брать в руки оружие - помогайте другим способом. Находите возможность помогать. Это несправедливо, когда мужчины начинают бежать из страны во время войны. Я этого не приветствую», - сказал в эфире Алексей Данилов.

Но призывного возраста сыновья Данилова не находятся в зоне боевых действий и не помогают в тылу, к чему с экранов призывает остальных их отец. Вскоре после начала специальной военной операции они спешно уехали из Украины.

Запрет на выезд из страны мужчинам от 18 до 60 лет введен на Украине в конце февраля. Исключение составляют только полностью непригодные к службе, отцы-одиночки, лица, под опекой которых находится трое и более детей либо ребенок с ограниченными возможностями. Нарушителям грозит лишение свободы от трех до пяти лет.

Однако, далеко не все украинцы призывного возраста рвутся в бой. В стране уже процветает нелегальный бизнес по вывозу уклоняющихся от службы за границу. Служба безопасности Украины 2 августа отчиталась о раскрытии незаконных схем, по которым военнообязанных граждан отправляли за рубеж. Такие услуги оказывались в Киеве, Николаеве и Львове.

СБУ установила нескольких злоумышленников, которые помогали мужчинам призывного возраста нелегально покинуть Украину. Стоимость их «услуг» составляла от 4 до 15 тысяч долларов США в зависимости от региона и степени риска для «клиента». Одного из таких бизнесменов - бывшего помощника народного депутата политической партии «Оппозиционный блок» - взяли с поличным при получении взятки почти в 8 тысяч долларов.

Подробнее об укомплектованности украинской армии и ее потерях, о том, что говорят украинские военнопленные о состоянии западного вооружения и об отношении Владимира Зеленского к петиции о снятии запрета на выезд из страны военнообязанных мужчин - в репортаже Кристины Пастушковой.