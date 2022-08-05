НМ ЛНР: из-за огромных потерь в ВСУ планируют призывать женщин

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Последние действия украинских властей свидетельствуют о том, что в ВСУ вскоре начнут призывать женщин. К такому выводу пришел офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Как он отметил, в настоящее время вооруженные силы Украины несут чудовищные потери. Число погибших военнослужащих из рядов ВСУ, по словам офицера НМ, исчисляется десятками тысяч человек.

«Ужасающие цифры... Действительно, наверное, решили воевать до последнего украинца», - указал он в эфире канала «Соловьев.Live».

Марочко заметил, что во время осеннего призыва в украинскую армию, вероятно, пойдет большое число женщин, принадлежащих к военно-учетным специальностям. Привлечение девушек, как обозначил боец из Луганской Народной Республики, станет очередным отчаянным шагом украинского руководства, пытающегося как-то покрыть явную нехватку резервов и кадров, стремящихся пойти на военную службу.