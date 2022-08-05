Начальник ГУ Железнодорожных войск рассказал о реконструкции БАМ и участии военных в СВО

Железнодорожные войска принимают участие в десятках ответственных проектов на территории РФ и активно проявляют себя в ходе спецоперации.

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Совсем скоро на территории России будет отмечаться 171-я годовщина со дня образования Железнодорожных войск ВС РФ. На протяжении всей истории их существования военнослужащие этого рода войск доблестно служили стране, выполняя свои основные задачи, а также оказывая поддержку регионам в ликвидации последствий катастроф, стихийных бедствий и аварий.

В настоящее время военные железнодорожники, входящие в состав системы материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ, принимают участие в десятках ответственных проектов в рамках ремонта подъездные ж/д путей необщего пользования на минобороновских объектах. Об этом рассказал начальник Главного управления Железнодорожных войск генерал-лейтенант Олег Косенков.

«В 2022 году Железнодорожными войсками выполняются задачи на 30 объектах, с общим объемом ремонта - более 47 км и заменой 60 комплектов стрелочных переводов», - указал он.

За последние годы в стране было построено и отремонтировано около 1,5 тысячи километров железнодорожного полотна. С весны прошлого года Железнодорожные войска работают над реконструкцией Байкало-Амурской магистрали.

Военнослужащим было поручено восстановить один из сложнейших участков БАМ - часть путей от разъезда Улак до станции Февральск Дальневосточной железной дороги.

«К выполнению работ привлечено семь железнодорожных соединений.., которые размещены в опорных пунктах в современных блочно-модульных городках и обеспечены установленными нормами довольствия», - обозначил Косенков в интервью газете «Красная звезда».

Круглый год специалисты-железнодорожники занимаются изучением специфики строительства в районах вечной мерзлоты. Всего на порученном войскам участке запланированы земляные работы объемом около пяти миллионов кубических метров, укладка 111 комплектов стрелочных переводов, строительство 110 километров нового ж/д пути, а также возведение 48 мостов и водопропускных труб.

Подготовительную деятельность подразделениям удалось завершить с опережением сроков. Уже произведены земляные работы объемом свыше 2,5 миллионов кубометров. До конца 2022 года предполагается выполнить более 50% всех запланированных задач на отрезке БАМ, осуществив основные работы при сооружении земляного полотна на 10 из 19 плановых участках.

«В настоящее время... мы вышли на стабильные ежесуточные показатели, которые обеспечат нам своевременную сдачу объектов в эксплуатацию», - заявил начальник Главного управления ЖДВ.

В настоящее время Железнодорожные войска принимают непосредственное участие в спецоперации ВС РФ по защите Донецкой и Луганской Народных Республик. Военнослужащие отвечают за обеспечение бесперебойного движения воинских эшелонов ж/д путями и занимаются разминированием и восстановлением разрушенной инфраструктуры на участках железных дорог.

Помимо выполнения работ военнослужащие ЖДВ принимают участие во всевозможных мероприятиях по оперативной подготовке, число которых может превышать 150 в год. Уже больше десяти лет военные железнодорожники появляются на абсолютно всех стратегических командно-штабных учениях и специальных учениях МТО.

«В ходе этих учений отрабатываются вопросы строительства подходов к наплавным железнодорожным мостам, монтажа эстакад РЭМ-500 через малые водотоки и наведение наплавных железнодорожных мостов НЖМ-56 и МЛЖ ВФ-ВТ через крупные водные преграды», - отметил Косенков.

Железнодорожные войска оснащаются новыми образцами современной высокопроизводительной техники. Сотни единиц техники и технического имущества вместе с материалами каждый год приходят в войска по итогам выполнения госконтрактов.

В будущем в ЖДВ планируется производить дальнейшую модернизацию техники и вооружения. Кроме того, в войсках нацелены на развитие научно-исследовательского и опытно-конструкторского направлений работ и осуществление мер по повышению статуса военнослужащих и усиление системы социальной защиты.