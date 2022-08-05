Лиз Трасс прервала выступление в прямом эфире из-за криков «Вон!»
Выступление в прямом эфире главы МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующей в гонке за кресло премьер-министра, пришлось прерывать дважды из-за протестов аудитории. Публика, пришедшая послушать речь Трасс, пыталась сорвать выступление выкриками с места.
Инцидент произошел во время четвертых выборных выступлений в Истборне, которые транслировались на Youtube-канале газеты Sun.
«Я думаю, что тут есть несколько проникших злоумышленников, и я подожду, пока их не выведут», - сказала Трасс, остановив своё выступление.
Затем аудитория принялась скандировать «Вон!», и охрана вывела возмутителей спокойствия из зала.
Во время своего выступления Трасс заявила, что на посту премьер-министра она намерена на законодательном уровне запретить воинственно настроенным активистам и профсоюзам нарушать жизнь усердно трудящихся на благо страны людей и подрывать демократию в стране, сообщило РИА Новости.